Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик потенциально проведет поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк поделился подробностями организации боя. По словам функционера, титульный поединок может пройти в конце апреля.

"До Нового года мы планировали объявить поединок, который должен был состояться в начале марта. Однако жизнь внесла определенные коррективы, и имели место такие обстоятельства, что конец апреля является для нас более оптимальной датой, чем начало марта".

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"Так что мы сейчас интенсивно работаем над датой и контрактом. Думаю, в начале февраля мы должны объявить бой", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри.