iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри

Определенные обстоятельства внесли изменение в планы команд.
Сегодня, 15:06
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик потенциально проведет поединок против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк поделился подробностями организации боя. По словам функционера, титульный поединок может пройти в конце апреля.

"До Нового года мы планировали объявить поединок, который должен был состояться в начале марта. Однако жизнь внесла определенные коррективы, и имели место такие обстоятельства, что конец апреля является для нас более оптимальной датой, чем начало марта".

Читай также: Промоутер Усика отреагировал на желание Фьюри урезать гонорар Александру

"Так что мы сейчас интенсивно работаем над датой и контрактом. Думаю, в начале февраля мы должны объявить бой", - сказал Красюк в интервью Luckypunch.net.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.

Ранее Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

"У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "У него есть все инструменты": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
"Похоже на пощечины": Джойс рассказал, как бьет Усик "Похоже на пощечины": Джойс рассказал, как бьет Усик
Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри Джойс предположил, почему Усик сбросил вес в преддверии поединка с Фьюри
"Готов боксировать даже без призовых": Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри "Готов боксировать даже без призовых": Усик сделал неожиданное обращение к Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании
Реал - Атлетико 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа15:57
Боруссия Д хочет сделать Беллингема самым высокооплачиваемым игроком команды
НБА15:35
Матч всех звезд НБА 2023: ЛеБрон и Яннис будут капитанами команд, Эмбиид не попал в старт
Бокс15:06
Стала известна новая ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Биатлон14:45
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате Европы
Европа14:23
Тете в шаге от перехода в Лестер
Теннис13:54
Australian Open (ATP): Циципас и Джокович сыграют в финале
Биатлон13:16
Меркушина - чемпионка Европы в спринте
Европа12:38
Манчестер Юнайтед может выкупить Вегхорста летом
Европа12:10
В Риме появились наклейки с Гитлером в форме Ромы
Бокс11:23
Богачук прошел процедуру взвешивания перед защитой пояса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK