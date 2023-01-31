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"Мне плевать, что говорит Усик": Фьюри отметил, что его больше всего волнует в вопросе боя с украинцем

Британец утверждает, что не обращает внимания на выпады в свой адрес со стороны потенциального соперника.
Сегодня, 16:30
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что его не задевают и не интересуют высказывания в его адрес со стороны обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британского боксера, сейчас его больше всего волнует, чтобы этот поединок был организован, а также то, сколько он на нем сможет заработать.

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"Я ничего не думаю об этом. На самом деле вопрос не в том, чего хочет или что делает Усик. Сейчас главное, чтобы этот бой получил дату и место. Мне плевать, что говорит Усик, что он будет делать, как он меня побьет или что он мне скажет. Действительно важно, где состоится бой и сколько денег я заработаю. Все остальное я все равно сделаю легко.

Сейчас сложно что-то сказать по поводу боя, поскольку я продолжаю читать новости, что анонс поединка состоится на следующей неделе. Я все еще жду следующей недели, но кажется, что завтра никогда не наступит. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", - сказал Фьюри в комментарии Frank Warren's Queensberry Promotions.

Ранее была озвучена единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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