"Пузо, я иду за тобой": Усик вновь изящно обратился к Фьюри
Украинский боксер в предвкушении титульного поединка.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в ближайшее время проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).
В преддверии боя боксеры работают над промоушеном, чтобы привлечь внимание фанатов.
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В очередной раз украинский спортсмен обратился к Фьюри прямо с тренировки, которую проводит в бассейне.
"Эй, пузо, я иду за тобой", - сказал Усик.
Hey, Belly I’m coming for you!@Tyson_Fury pic.twitter.com/kX0FThGGIK— Alexander Usyk (@usykaa) January 31, 2023
Напомним, бой между Фьюри и Усиком должен состояться в первой половине текущего года.
Ранее стала известна единственная проблема на пути анонса титульного поединка.