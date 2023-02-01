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Брат Уайта жестко раскритиковал Усика за троллинг Фьюри

Общество внимательно следит за анонсом титульного поединка.
Сегодня, 14:10
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Дин Уайт, брат бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Диллиана Уайта, поделился мнением о трештоке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в этом дивизионе Александра Усик в адрес обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По словам брата именитого боксера, украинский спортсмен должен задуматься о поединке, а не о выпадах в адрес британца.

"Пузо его догонит. Так что Усик, берегись, пузо идет за тобой, мужик. Усик - дерзкий пацан. Он говорит: "Пузо, ты где?" Гребаная м**да", - сказал Уайт в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, бой между Фьюри и Усиком должно состояться в первой половине текущего года.

Ранее стала известна единственная проблема на пути анонса боя Фьюри - Усик.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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