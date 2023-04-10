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"Большая возможность": Тренер сделал громкое заявление о следующем бое Уайлдера

Наставник экс-чемпиона пообещал, что поединок станет выдающимся событием.
Сегодня, 11:59
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о ближайшем бое своего подопечного.

Наставник американского боксера не раскрыл имя будущего соперника, но пообещал, что поединок должен стать большим событием.

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"Я могу сказать и пообещать вам, что Деонтей будет двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Мы собираемся начать предварительный тренировочный лагерь. Сейчас мы не можем назвать имя соперника. Грядет очень большая возможность, и мы будем хорошо к ней готовы", - сказал Скотт в комментарии Boxing King Media.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Малик Скотт

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