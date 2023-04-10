"Большая возможность": Тренер сделал громкое заявление о следующем бое Уайлдера
Наставник экс-чемпиона пообещал, что поединок станет выдающимся событием.
Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о ближайшем бое своего подопечного.
Наставник американского боксера не раскрыл имя будущего соперника, но пообещал, что поединок должен стать большим событием.
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"Я могу сказать и пообещать вам, что Деонтей будет двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Мы собираемся начать предварительный тренировочный лагерь. Сейчас мы не можем назвать имя соперника. Грядет очень большая возможность, и мы будем хорошо к ней готовы", - сказал Скотт в комментарии Boxing King Media.
Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком.