"Большая возможность": Тренер сделал громкое заявление о следующем бое Уайлдера

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о ближайшем бое своего подопечного.

Наставник американского боксера не раскрыл имя будущего соперника, но пообещал, что поединок должен стать большим событием.

Читай также: Уайлдер анонсировал свое возращение в ринг

"Я могу сказать и пообещать вам, что Деонтей будет двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Мы собираемся начать предварительный тренировочный лагерь. Сейчас мы не можем назвать имя соперника. Грядет очень большая возможность, и мы будем хорошо к ней готовы", - сказал Скотт в комментарии Boxing King Media.

Ранее Деонтей Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Александром Усиком.