iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Бой Усик - Дюбуа выставлен на промоутерские торги

Команды боксеров не смогли заключить сделку до дедлайна.
Сегодня, 09:42
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в суперяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями организации боя своего подопечного с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

По словам функционера, титульный поединок выставлен на промоутерские торги.

"Мы ждем, когда WBA назначит день промоутерских торгов. Между тем, прилагаем усилия для достижения соглашения", - приводит слова Красюка Boxing Social.

Отметим, что команды боксеров должны были заключить сделку до 2 мая, однако дедлайн уже прошел.

Ранее сообщалось, что промоутер Александра рассказал, где может состояться поединок Усик - Дюбуа.


Статьи по теме

Свитолина выразила уверенность в улучшении своих позиций в рейтинге WTA Свитолина выразила уверенность в улучшении своих позиций в рейтинге WTA
"Техническое противостояние с качелям": Тренер Фьюри сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни "Техническое противостояние с качелям": Тренер Фьюри сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни
"Большой поединок": Джошуа подтвердил намерение подраться с Уайлдером "Большой поединок": Джошуа подтвердил намерение подраться с Уайлдером
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис13:29
Свитолина выразила уверенность в улучшении своих позиций в рейтинге WTA
Бокс13:17
"Техническое противостояние с качелям": Тренер Фьюри сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни
Бокс12:51
"Большой поединок": Джошуа подтвердил намерение подраться с Уайлдером
НХЛ12:40
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа12:20
Определилась судьба Модрича в Реале
Бокс12:14
Альварес объяснил, за счет чего побьет Райдера
НБА11:52
Слезы радости: Эмбиид получил награду MVP НБА
Европа11:42
Президент Наполи активировал опцию продления контракта с главным тренером
Бокс11:30
Чжан Чжилей вызвал на бой Усика, раскритиковав других топов
Европа11:03
Полузащитник Ливерпуля пропустит остаток сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK