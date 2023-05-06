Бой Усик - Дюбуа выставлен на промоутерские торги

Команды боксеров не смогли заключить сделку до дедлайна.

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в суперяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями организации боя своего подопечного с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО).

По словам функционера, титульный поединок выставлен на промоутерские торги.

"Мы ждем, когда WBA назначит день промоутерских торгов. Между тем, прилагаем усилия для достижения соглашения", - приводит слова Красюка Boxing Social.

Отметим, что команды боксеров должны были заключить сделку до 2 мая, однако дедлайн уже прошел.

Ранее сообщалось, что промоутер Александра рассказал, где может состояться поединок Усик - Дюбуа.