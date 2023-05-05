Стало известно, сколько заработает Усик, если примет участие в супертурнире

Тайсон Фьюри получит наибольший гонорар, а Энтони Джошуа и Деонтею Уайлдеру достанется наименьшая сумма.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик может принять участие в супертурнире, в котором сойдутся лучшие боксеры супертяжелого веса.

Как сообщил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сославшись на Саймона Джордана, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри заработает больше всех.

По информации источника, "Цыганский король" получит 113 миллионов долларов. На втором месте по доходу идет украинец, который получит 63 миллиона долларов.

Примечательно, что третью и четвертую строчку разделили бывшие чемпионы супертяжелого дивизиона Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Боксеры получат одинаковою сумму - 38 миллионов долларов.

💵 Simon Jordan has revealed rumours of the proposed purses for Fury vs Usyk and Joshua vs Wilder in Saudi Arabia in December: [@talkSPORT talkBOXING]



💰 Tyson Fury - £90million

💰 Oleksandr Usyk - £50million

💰 Anthony Joshua - £30million

💰 Deontay Wilder - £30million — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 4, 2023

Отметим, что супертурнир планируют провести в декабре в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном.