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"Дата есть": В Саудовской Аравии подтвердили намерение организовать мегавечер бокса

Во время одного шоу могут выступить Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер.
Сегодня, 18:32
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Представитель Skill Challenge Entertainment Амер Абдалла поделился деталями организации боксерского мегашоу, которое может состояться в декабре этого года в Саудовской Аравии.

В один вечер планируют устроить бои между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, а также между двумя бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По словам Абдаллы, организаторы уже определились с датой проведения шоу, но пока она держится в секрете.

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"Конечно, у нас есть дата этого инвента. Но я вам ее не скажу. Это будет самое лучшее зрелище в мире бокса, могу заверить. Я занимаюсь этим делом уже 30 лет, но саудовцы делают это по-другому. Принц Халид организует все на высшем уровне, даже такие небольшие и привычные вещи, как пресс-конференция. Если посмотреть на пресс-конференции в Саудовской Аравии, то они отличаются от тех, которые вы видели раньше.

Еще одна вещь - забота о бойцах. Принц Халид лично следит за тем, чтобы к каждому из них относились с максимальным уважением. Они получают все необходимое. Это как свежий глоток воздуха, чтобы увидеть, куда должен двигаться бокс. Такое просто приятно видеть, это то, в чем нуждается спорт", - сказал Абдалла в комментарии iFL TV.

Ранее стало известно, сколько заработает Усик, если примет участие в супертурнире.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик Деонтей Уайлдер

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