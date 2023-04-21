Менеджер Усика оценил вероятность проведения вечера бокса с участием всех топ-супертяжеловесов

Эгис Климас, менеджер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика, прокомментировал информацию о возможном проведении вечера бокса с участием топовых представителей супертяжелого дивизиона - его подопечного, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

По его словам, всем заинтересованным сторонам еще предстоит все согласовать, но считает, что с командой украинца будет проще всего договориться.

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"Я буду счастлив, если турнир состоится, но я представляю Усика, и могу говорить только об Александре. Знаю, что здесь привлечено много сетей, много разных телекомпаний. Все зависит от того, смогут ли они договориться.

Я могу сказать с моей точки зрения. Александр свободен от любых контрактов с телекомпаниями, поэтому с нами, вероятно, будет легче всего работать", - сказал Климас в комментарии iD Boxing.

Ранее сообщалось, что компания из Саудовской Аравии Skill Challenge Entertainment планирует организовать вечер бокса, в рамках которого состоятся поединки между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри, а также между двумя бывшими чемпионами Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.