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Усик высказался о возможном завершении карьеры

Боксер заявил, что не намерен "вешать перчатки на гвоздь" пока у него есть цель.
Сегодня, 11:54
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мыслями о продолжении карьеры.

По словам спортсмена, на данный момент у него есть цель и он намерен боксировать пока не достигнет ее.

"Пока что у меня есть конкретная цель. И вместе с командой мы будем к ней идти. Это абсолютное чемпионство, да. Дальше посмотрим.

Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни.

Прямо сейчас мы развиваем новый, уникальный проект Ready to Fight, который объединяет всех, кто причастен к миру бокса, решает их проблемы.

И, как минимум, ради этого я буду находиться и дальше в этой среде и помогать новичкам и профессионалам. Уверен у нас все получится", - сказал Усик.

Напомним, что ранее Усик охарактеризовал Тайсона Фьюри.


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