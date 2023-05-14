"Очень боится проиграть": Усик дал характеристику Фьюри

Украинец оценил своего потенциального соперника, с которым пока не удалось договориться о бое.

Чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями об обладателе пояса WBC Тайсоне Фьюри, с которым недавно сорвались переговоры об объединительном бое.

Украинский боксер не стал отрицать, что британец обладает большими способностями, но считает, что тот испытывает страх перед возможным поражением.

Читай также: "Потратили много времени на Усика": Промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри

"Большой человек, который имеет очень хорошие способности в боксе и в жизни. Но этот большой человек очень боится проиграть", - приводит слова Усика vRINGe.com.

Ранее стали известны условия, при которых возобновятся переговоры по поводу боя Усик - Фьюри.