"Очень боится проиграть": Усик дал характеристику Фьюри
Украинец оценил своего потенциального соперника, с которым пока не удалось договориться о бое.
Чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями об обладателе пояса WBC Тайсоне Фьюри, с которым недавно сорвались переговоры об объединительном бое.
Украинский боксер не стал отрицать, что британец обладает большими способностями, но считает, что тот испытывает страх перед возможным поражением.
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"Большой человек, который имеет очень хорошие способности в боксе и в жизни. Но этот большой человек очень боится проиграть", - приводит слова Усика vRINGe.com.
Ранее стали известны условия, при которых возобновятся переговоры по поводу боя Усик - Фьюри.