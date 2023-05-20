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"Приезжай и сделаем": Фьюри отказался от условий ради боя с Усиком

"Цыганский король" обратился к украинскому чемпиону с просьбой о возобновлении переговоров о поединке.
Сегодня, 08:20
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри предложил Александру Усику возобновить переговоры об их бое.

Британец опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к украинцу. Фьюри предлагает провести бой летом текущего года, а также на тех условиях, на которых хочет Усик. 

"Это Фьюри, король WBC в супертяжелом весе. Это сообщение Усику и всей его команде. Я устал от всех этих перепалок типа "Он сказал то, она сказала это". Почему нам просто не сделать это? Почему нам с тобой не подраться этим летом на стадионе "Уэмбли" с распределением гонорара, на которое ты уже согласился? Если тебе так сильно нужен реванш, ты можешь его получить. Мне не нужен реванш. Мне ничего не нужно, потому что я нарежу тебя, как сыр".

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"Мое предложение: приезжай и сделаем бой на "Уэмбли" этим летом, ты и я. Забудь про Деонтея Уайлдера, которого я нокаутировал дважды. И забудь про бой с Даниэлем Дюбуа, который не нашего уровня боец.

Ты уже побил Джошуа. Остается только наш поединок за звание абсолютного чемпиона. Знаю, тебе не понравился первый раз, так что давай посмотрим, сможем ли мы возобновить переговоры и дать фанатам хороший бой. Давай устроим это", - сказал Фьюри на видео.

Ранее сообщалось, что Усик оригинально потроллил Фьюри, которой пожаловался на выбор соперника.


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