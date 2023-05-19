"Вы - сучки": Фьюри жестко наехал на Усика и его промоутера

"Цыганский король" вновь вернулся к команде украинца. Видимо, не может найти себе соперника.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) обратился к Александру Усику (20-0, 13 КО) и его промоутеру Александру Красюку.

Британец в Instagram опубликовал пост, в котором раскритиковал украинца и его команду.

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"Красюк – сучка. Вы оба с кроликом сучки. Придите за своими 30%.

Наш бой может состояться только на Уэмбли. Соглашайся или уходи, трус", - написал Фьюри.

Ранее стало известно условие, при котором состоится бой Усик - Фьюри в этом году.