Стало известно условие, при котором состоится бой Усик - Фьюри в этом году

Менеджер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас высказался о возможном проведении боя своего клиента против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам функционера, титульный поединок может состояться в текущем году, если гонорары будут устраивать боксеров.

"Вы никогда не знаете, что случится с Фьюри. Он может изменить свое мнение за пять минут и даже за 20 секунд. Сегодня он говорит, что дерется, а завтра завершает карьеру, больше не хочет биться. За 20 секунд он придумывает разные причины. Так что мы не знаем, что у него в голове".

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"Если Саудовская Аравия вмешается, то, как говорится, деньги решают. В этом случае мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в конце года", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Отметим, что в следующем поединке Усик может выйти в ринг против обязательного претендента Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что промоутер Энтони Джошуа высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии.