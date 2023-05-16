"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился информацией о проведении большого вечера бокса в Саудовской Аравии с участием топовых представителей супертяжелого дивизиона.

По его словам, сейчас организаторы активно работают, чтобы устроить подобное шоу.

"Ситуация такова, что Саудовская Аравия хочет провести бои Тайсона Фьюри против Александра Усик и Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера в один вечер. Я ездил туда две недели назад, они настроены очень серьезно. Я уже проводил с саудитами два больших поединка, я знаю, как они работают.

Читай также: "Дата есть": В Саудовской Аравии подтвердили намерение организовать мегавечер бокса

Насколько я понимаю, они ведут отдельные переговоры с Уайлдером, которые прошли очень хорошо. В течение года они разговаривали с Усиком, потому что он дрался с Джошуа в Саудовской Аравии. Саудиты знают, какие цифры мы хотим получить, исходя из того, что мы получили за бои против Энди Руиса и Усика. Фьюри - это уже совсем другая история, но это не мое дело.

Все, что меня волнует - это заключение соглашения о бое между Эй Джеем и Уайлдером. Если саудиты не смогут организовать поединок Фьюри - Усик, то все равно проведут бой Джошуа - Уайлдер. Энтони уже сказал мне: "Нет проблем". Если они достигнут тех цифр, которые мы хотим за бой, то мы в деле", - сказал Хирн в комментарии Stamina For Sale.

Ранее стало известно, сколько заработает Александр Усик, если примет участие в супертурнире.