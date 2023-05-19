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"Жадный животик": Усик оригинально потроллил Фьюри, которой пожаловался на выбор соперника

Украинский боксер отреагировал на британца, который не может получить свой следующий бой.
Сегодня, 08:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри записал видеообращение к фанатам, заявив, что с ним никто не хочет драться. 

По словам британца, Александр Усик отказался от боя, Энди Руис захотел большой гонорар, а Чжан Чжилей проведет реванш с Джо Джойсом.

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Украинский боксер изящно потроллил "Цыганского короля", опубликовав картинку, на которой от тащит Фьюри в комнату. Забавно, что в ней находятся также Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер.

"Жадный животик, увидимся снова!", - написал Усик.

Ранее был назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой.


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