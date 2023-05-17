"Ждут конца года": Промоутер Фьюри подтвердил возможность боя с Усиком в Саудовской Аравии

Британец и украинец могут встретиться в ринге в рамках грандиозного боксерского шоу.

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, ожидает, что его подопечный может подраться с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком в конце года в Саудовской Аравии во время большого вечера бокса.

При этом представитель британца предполагает, что до поединка с украинцем его клиент не станет проводить промежуточный бой.

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"Я действительно считаю, что любые деньги, которые кто-то может предложить за этот бой, блекнут в сравнении с тем, сколько они могут заработать на Ближнем Востоке. Сейчас оба бойца ждут конца года, чтобы подраться друг с другом на Ближнем Востоке, поскольку там есть большие деньги.

В данный момент я считаю, что Фьюри будет ждать боя. Но с Тайсоном все зависит от того, с какой ноги он встанет утром", - приводит слова Арума ProBox TV.

Ранее промоутер Александра Усика оценил вероятность проведения боя с Тайсоном Фьюри после обязательной защиты против Даниэля Дюбуа.