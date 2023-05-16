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Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой

WBA озвучила запасной вариант на случай срыва поединка с британским претендентом.
Сегодня, 13:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль рассказал, с кем может встретиться в ринге обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, если сорвется бой против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По его словам, Всемирная боксерская ассоциация сообщила, что в случае отказа британца от поединка из-за травмы или по другой причине его заменит следующий в рейтинге организации боксер, которым сейчас является бывший чемпион Деонтей Уайлдер.

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"WBA сообщила мне, что если Дюбуа будет недоступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер", - написал Рафаэль в Twitter.

Напомним, ранее WBA назначила дату промоутерских торгов по бою Усик - Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик WBA Деонтей Уайлдер Даниэль Дюбуа

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