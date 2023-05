Назван следующий соперник Усика, если Дюбуа не сможет выйти на бой

Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль рассказал, с кем может встретиться в ринге обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, если сорвется бой против обязательного претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

По его словам, Всемирная боксерская ассоциация сообщила, что в случае отказа британца от поединка из-за травмы или по другой причине его заменит следующий в рейтинге организации боксер, которым сейчас является бывший чемпион Деонтей Уайлдер.

"WBA сообщила мне, что если Дюбуа будет недоступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, то Усику назначат бой со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер", - написал Рафаэль в Twitter.

WBA told me that if Dubois is not available due to his knee injury or any other reason, Usyk's will be ordered to face the next contender in the rankings, which is Deontay Wilder. https://t.co/svdty1Jvdf