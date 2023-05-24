"Мне очень трудно затащить его в ринг": Фьюри вновь раскритиковал Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам британца, украинский чемпион не желает выходить с ним на ринг.

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"Интересен ли мне бой с Усиком? Этот парень - маленький ссыкун, он бегает от меня около года. Мне очень трудно затащить его на ринг. Но я не осуждаю Усика, потому что я изобью его к чертовой матери, когда с ним там окажусь. Так что продолжай бегать, с*чка", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри выбрал неожиданного соперника на ближайший бой.