Беринчик может провести поединок в андеркарде боя Усика
Украинский боксер может вернуться на ринг в Польше.
Промоутер Александр Красюк поделился планами по поводу следующего поединка Дениса Беринчика.
По словам функционера, украинский боксер может вернуться на ринг в андеркарде поединка Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
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"Рассматриваем этот вариант. Не забывайте, что у Беринчика есть еще один промоутер - наш партнер из Квинсбери - Уоррен, который имеет те же обязательства по организации следующего поединка Дениса", - приводит слова Красюка Champion.
Отметим, что поединок Усика и Дюбуа может пройти в Польше.
Ранее сообщалось, что Беринчик отказался от защиты титула, оставив пояс EBU вакантным.