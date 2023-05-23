Беринчик может провести поединок в андеркарде боя Усика

Украинский боксер может вернуться на ринг в Польше.

Промоутер Александр Красюк поделился планами по поводу следующего поединка Дениса Беринчика.

По словам функционера, украинский боксер может вернуться на ринг в андеркарде поединка Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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"Рассматриваем этот вариант. Не забывайте, что у Беринчика есть еще один промоутер - наш партнер из Квинсбери - Уоррен, который имеет те же обязательства по организации следующего поединка Дениса", - приводит слова Красюка Champion.

Отметим, что поединок Усика и Дюбуа может пройти в Польше.

Ранее сообщалось, что Беринчик отказался от защиты титула, оставив пояс EBU вакантным.