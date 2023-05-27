"Будет интересно": Непобежденный чемпион выразил желание подраться с Усиком

Британский тяжеловес стремится испытать себя в поединке с украинцем.

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Лоуренс Околи заявил, что хотел бы встретиться в ринге с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком.

По мнению непобежденного британского боксера, у него с украинцем могло бы получиться интересное противостояние.

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"Я хочу посмотреть на себя против Усика. Я хочу посмотреть, как он справится с моей неудобностью и атлетизмом. Я действительно хотел бы это увидеть.

Усик - тяжеловес, который поднялся выше, так что теперь он немного другой - чуть медленнее, но слегка сильнее. Поэтому будет интересно на это посмотреть", - приводит слова Околи Sky Sports.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, когда и где планируют организовать бой против Даниэля Дюбуа.