iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Условия те же": Промоутер Фьюри подтвердил намерение устроить бой с Джошуа

Сторона чемпиона WBC сделала предложение о поединке команде потенциального соперника.
Сегодня, 11:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Джордж Уоррен, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что они обратились с предложением по поводу боя к бывшему чемпиону Энтони Джошуа.

По словам представителя "Цыганского короля", они планируют договориться на тех же условиях, что были во время предыдущих переговоров.

Читай также: Фьюри отправил Джошуа контракт на бой

"Это правда. Короче говоря, я разговаривал с Тайсоном в понедельник. Нам был задан вопрос: "Какие самые большие поединки мы могли бы сделать на данный момент?" В этом разговоре упоминался Джошуа, и инструкция была совершенно ясна: "Иди и попробую устроить бой".

На следующее утро я оправил электронное письмо Эдди Хирну, сделал официальное предложение. Условия те же, что и в прошлом году. Точно такая же сделка", - приводит слова Джорджа Уоррена talkSPORT.

Отметим, что в прошлом году команды боксеров обсуждали распределение гонорара в соотношении 60 на 40 в пользу чемпиона WBC, а также 50 на 50 в реванше.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что отправил Энтони Джошуа контракт на бой в сентябре на стадионе Уэмбли в Лондоне. В свою очередь промоутер Эй Джея Эдди Хирн это опроверг, но подтвердил, что к нему обращался с предложением Джордж Уоррен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Никогда нельзя верить": Тренер Уайлдера отреагировал на желание Фьюри подраться с Джошуа "Никогда нельзя верить": Тренер Уайлдера отреагировал на желание Фьюри подраться с Джошуа
"Сбежал от боя": Фьюри обвинил Усика в срыве поединка "Сбежал от боя": Фьюри обвинил Усика в срыве поединка
Топ-10 боксеров по версии ESPN: Усик сохранил свою позицию, Хэйни поднялся на одну строчку Топ-10 боксеров по версии ESPN: Усик сохранил свою позицию, Хэйни поднялся на одну строчку
"Со мной не покончено": Околи заявил, что получит реванш после первого поражения в карьере "Со мной не покончено": Околи заявил, что получит реванш после первого поражения в карьере
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс12:42
"Со мной не покончено": Околи заявил, что получит реванш после первого поражения в карьере
Европа12:27
Ньюкасл намерен подписать вингера Барселоны
Бокс11:59
"Никогда нельзя верить": Тренер Уайлдера отреагировал на желание Фьюри подраться с Джошуа
Европа11:56
Хавбек Реала потроллил своего одноклубника после противостояния их бывших команд
Украина11:30
УПЛ: Поединок Шахтера с Днепром-1, Александрия примет Зарю
Другие страны11:28
Это пи***ц: Игрок клуба МЛС рассказал об удручающей ситуации в коллективе
Бокс11:05
"Условия те же": Промоутер Фьюри подтвердил намерение устроить бой с Джошуа
Футбол10:59
Чемпионат мира U20: Израиль обыграл Японию, Бразилия разобралась с Нигерией
Европа10:35
Эвертон Миколенко покинет один из футболистов клуба
Европа10:30
Футбол сегодня: Чемпионский матч в УПЛ, заключительный тур АПЛ, поединок Ювентуса и Милана
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK