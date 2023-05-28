"Условия те же": Промоутер Фьюри подтвердил намерение устроить бой с Джошуа

Джордж Уоррен, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, подтвердил, что они обратились с предложением по поводу боя к бывшему чемпиону Энтони Джошуа.

По словам представителя "Цыганского короля", они планируют договориться на тех же условиях, что были во время предыдущих переговоров.

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"Это правда. Короче говоря, я разговаривал с Тайсоном в понедельник. Нам был задан вопрос: "Какие самые большие поединки мы могли бы сделать на данный момент?" В этом разговоре упоминался Джошуа, и инструкция была совершенно ясна: "Иди и попробую устроить бой".

На следующее утро я оправил электронное письмо Эдди Хирну, сделал официальное предложение. Условия те же, что и в прошлом году. Точно такая же сделка", - приводит слова Джорджа Уоррена talkSPORT.

Отметим, что в прошлом году команды боксеров обсуждали распределение гонорара в соотношении 60 на 40 в пользу чемпиона WBC, а также 50 на 50 в реванше.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что отправил Энтони Джошуа контракт на бой в сентябре на стадионе Уэмбли в Лондоне. В свою очередь промоутер Эй Джея Эдди Хирн это опроверг, но подтвердил, что к нему обращался с предложением Джордж Уоррен.