Промоутер Джошуа обвинил Тайсона Фьюри во лжи

Промоутер экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн отреагировал на то, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри отправил его подопечному контракт на их бой.

По словам функционера, "Цыганский король" соврал, когда говорил о соглашении.

"Я не хочу никого расстраивать, но в то же время чувствую, что важно рассказать, что происходит. К тому же я не хочу, чтобы кто-то без причин пытался выставить Энтони Джошуа в плохом свете. Во-первых, нам не присылали никаких контрактов. Прошлым вечером появился Фьюри и сказал: "Я отправил контракт команде Энтони Джошуа". Он его не отправлял".

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Хирн заявил, что у него состоялся разговор с промоутером Фьюри.

"Во вторник или среду Джордж Уоррен прислал мне письмо, в котором сказал: "Вы заинтересованы в поединке в сентябре? Мы уже обсуждали условия раньше. Мы не думаем, что будет очень сложно договориться. Какие твои мысли?"

Я сразу же позвонил Джорджу и сказал, что мы планируем бой в августе и, конечно же, ведем переговоры о поединке в Саудовской Аравии в декабре. Если мы не реализуем этот план, то будем более чем счастливы взглянуть на бой с Тайсоном Фьюри", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри обвинил Усика в срыве поединка.