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Уайт обвинил Джошуа в нежелании провести бой

Британский супертяжеловес уверен, что его соотечественник не хочет рисковать.
Сегодня, 21:32
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт заявил о готовности встретиться в ринге с бывшим чемпионом Энтони Джошуа.

Тем не менее, по мнению британского боксера, его соотечественник боится рисковать и не хочет потерять возможность подраться с Деонтеем Уайлдером в конце этого года.

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"Джошуа и его команда сказали всем, что он будет драться с победителем боя между мной и Франклином, но встретился с проигравшим. Люди из его команды дают интервью и говорят, что он меня уничтожит за четыре раунда, но Эй Джей не может решить, противник ли я его мечты или худший кошмар.

Я хочу этого боя. Я знаю, что DAZN хочет, чтобы мы подрались. Это будет огромное событие. Единственная проблема, которая есть - это Джошуа, у него проблемы с уверенностью и он боится драться. Энтони не хочет рисковать своей пенсионной зарплатой в Саудовской Аравии и боем с Уайлдером, срок годности которого также истек", - приводит слова Уайта Boxing News 24/7.

Напомним, ранее тренер Джошуа сделал неожиданное заявление о бое с Уайлдером.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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