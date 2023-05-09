"Ничего не знаю": Тренер Джошуа сделал неожиданное заявление о бое с Уайлдером

Наставник британца отреагировал на слухи о возможном поединке с американцем.

Деррик Джеймс, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу возможности проведения боя против еще одного бывшего обладателя пояса в дивизионе Деонтея Уайлдера.

По словам наставника британского боксера, у него нет никакой информации о потенциальном поединке с американцем.

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"Прежде всего, я ничего об этом не знаю. Если они договорятся о бое, то мы начнем работать, но я об этом не слышал.

Я видел публикации про этот поединок в интернете, но это не имеет значения", - приводит слова Джеймса Boxing Social.

Ранее тренер Уайлдера сделал прогноз на возможной бой против Джошуа.