iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Такой же трус, как и Усик": Фьюри набросился на Джошуа за отказ от боя

Британский чемпион резко отреагировал на нежелание соотечественника встретиться в ринге.
Сегодня, 19:32
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа провести с ним бой.

Ранее промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что Эй Джей не собирается принимать этот поединок, поскольку имеет другие планы.

Читай также: "Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа

Фьюри после отказа Джошуа назвал его трусом, вспомнив и Александра Усика, который, по мнению Тайсона, также не захотел с ним драться.

"Что за настоящий трус! Джошуа такой же трус, как и Усик. Ха-ха-ха", - написал Фьюри в Instagram.

Ранее стали известны боксеры, с которыми Тайсон Фьюри хочет провести бои.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников на два ближайших боя Промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников на два ближайших боя
"Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа "Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа
"Это неправда": Промоутер Джошуа высказался о предложении Фьюри по поводу боя "Это неправда": Промоутер Джошуа высказался о предложении Фьюри по поводу боя
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос на отказе соперницы Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Теннис21:26
Цуренко вышла в третий круг Ролан Гаррос на отказе соперницы
Европа21:25
Один из лидеров Наполи согласовал новый контракт с клубом
Европа20:57
Бензема высказался о слухах касаемо своего ухода из Реала
Бокс20:45
Промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников на два ближайших боя
Европа20:28
Спаллетти - лучший тренер сезона в Серии А
Европа20:12
Лейпциг продлил контракт с основным полузащитником
Европа19:53
Роналду - о презентации в Ан-Насре: Один из лучших моментов, которые я пережил
Бокс19:32
"Такой же трус, как и Усик": Фьюри набросился на Джошуа за отказ от боя
Европа19:21
Сдали назад: В ПСЖ исправили слова Гальтье об уходе Месси
Бокс18:58
"Решил не принимать": Промоутер Фьюри сделал важное заявление о бое с Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK