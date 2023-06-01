"Такой же трус, как и Усик": Фьюри набросился на Джошуа за отказ от боя

Британский чемпион резко отреагировал на нежелание соотечественника встретиться в ринге.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался об отказе бывшего чемпиона Энтони Джошуа провести с ним бой.

Ранее промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен сообщил, что Эй Джей не собирается принимать этот поединок, поскольку имеет другие планы.

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Фьюри после отказа Джошуа назвал его трусом, вспомнив и Александра Усика, который, по мнению Тайсона, также не захотел с ним драться.

"Что за настоящий трус! Джошуа такой же трус, как и Усик. Ха-ха-ха", - написал Фьюри в Instagram.

Ранее стали известны боксеры, с которыми Тайсон Фьюри хочет провести бои.