Стали известны боксеры, с которыми хочет провести бой Фьюри

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбеф заявил, что есть только два боя, которые интересны чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

По словам функционера, британец хочет драться либо с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александром Усиком, либо со своим соотечественником Энтони Джошуа.

"Идеальный вариант, это чтобы бой с Усиком уже состоялся. Усик - большой бой для него. Энтони Джошуа - большой бой для него. Это два поединка, которые мы хотели бы увидеть. Нашей целью всегда было соответствие тому, что лучше для Тайсона, спорта и болельщиков, а эти двое на вершине".

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"Есть много вариантов, но самое главное, что Фьюри хочет драться. Проблема в том, что мы всегда хотим провести матч на уровне Суперкубка. Поединок с Усиком должен был уже состояться, но время сдвинули на весну. Поэтому вопрос в том, сможем ли мы Тайсона вернуть на ринг как можно скорее? Мы все знаем, что Фьюри любит активность из-за своей психической устойчивости. Он любит тренироваться и быть мотивированным на поединок", - приводит слова функционера Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри отправил Джошуа контракт на бой.