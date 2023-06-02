"Нам гарантировали, что бой состоится": Промоутер Джошуа сделал заявление о поединке с Уайлдером

Эдди Хирн рассказал об организации встречи в ринге двух экс-чемпионов.

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего обладателя титулов в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа, поделился информацией о поединке против еще одного экс-чемпиона Деонтея Уайлдера, который может состояться в декабре.

По словам промоутера британского боксера, организаторы из Саудовской Аравии заверили его, что бой состоится.

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"Мы в процессе. На этой неделе мы разговаривали с партнерами из Саудовской Аравии и продолжаем работать. Нам гарантировали и заверили, что бой между Джошуа и Уайлдером состоится.

Сейчас мы должны завершить оформление документов и нужно сделать это как можно скорее, потому что этот процесс может повлиять на наши планы 12 августа", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее промоутер Джошуа назвал приоритетных соперников на два ближайших боя.