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Тренер Уайлдера назвал фаворита боя Усик - Дюбуа

Малик Скотт попытался предсказать победителя поединка.
Сегодня, 17:02
Малик Скотт / Getty Images
Малик Скотт / Getty Images

Тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Малик Скотт считает обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика фаворитом в поединке с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

По его мнению, украинец победит, поскольку у британца нет достаточно опыта и не настолько развито боксерское мышление, а полагаться он может только на силу.

Читай также: Усик - Дюбуа: прогноз на титульный бой

"Усик победит. На мой взгляд, у Дюбуа нет опыта, нет правильного настроя. Он мыслит не настолько широко, чтобы соперничать с Усиком.

Теперь что касается силы и мощи. Обладает ли большой парень силой? Да, но если убрать ее, то будет легко поставить на Усика", - приводит слова Скотта Boxing Social.

Ранее промоутер Даниэля Дюбуа сделал смелый прогноз на бой с Александром Усиком.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Малик Скотт Даниэль Дюбуа

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