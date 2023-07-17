Промоутер Фьюри наехал на Джошуа за реванш с Уайтом

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о втором поединке Энтони Джошуа с Диллианом Уайтом.

По словам специалиста, Джошуа мог провести бой с Тайсоном Фьюри, а не проводить реванш с Уайтом.

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"Джошуа устроил бой с Уайтом, и я надеюсь, что он его побьет. Я бы хотел увидеть его победу. Но, честно говоря, я не понимаю этот бой, потому что Тайсон дрался с Диллианом в прошлом году и очень убедительно победил.

Так что я не понимаю амбиций Джошуа. Почему он не дерется за титул WBC с распределением гонорара 60 на 40? Вместо этого он бьется с парнем, которого Тайсон в прошлом году сводил в школу", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, бой Джошуа - Уайт 2 состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Ранее промоутер Фьюри объяснил, почему Тайсон проведет бой с Нганну.

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