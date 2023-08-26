Усик - Дюбуа: смотреть онлайн-трансляцию боев андеркарда 26.08.2023

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция всех поединков андеркарда вечера бокса во Вроцлаве.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту поясов против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Бой украинца и британца возглавит боксерское шоу, которое состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

В андеркарде основного события вечера бокса свои поединки также проведут украинцы Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Даниэль Лапин, Федор Черкашин, Василий Чеботарь, Александр Соломенников и Ярослав Харцыз.

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Старт турнира намечен на 17:00, а основной бой запланирован на 00:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию боев андеркарда Усик - Дюбуа

В Украине бой Усик - Дюбуа в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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