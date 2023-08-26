iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик - Дюбуа: смотреть онлайн-трансляцию боев андеркарда 26.08.2023

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция всех поединков андеркарда вечера бокса во Вроцлаве.
Сегодня, 19:35
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда / K2 Promotions Ukraine
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда / K2 Promotions Ukraine

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) проведет защиту поясов против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Бой украинца и британца возглавит боксерское шоу, которое состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

В андеркарде основного события вечера бокса свои поединки также проведут украинцы Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Даниэль Лапин, Федор Черкашин, Василий Чеботарь, Александр Соломенников и Ярослав Харцыз.

Читай также: Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса

Старт турнира намечен на 17:00, а основной бой запланирован на 00:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию боев андеркарда Усик - Дюбуа

В Украине бой Усик - Дюбуа в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Денис Беринчик Дмитрий Митрофанов Даниэль Дюбуа Федор Черкашин Василий Чеботарь Даниэль Лапин

Статьи по теме

Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
Севилья попытается подписать защитника Барселоны Севилья попытается подписать защитника Барселоны
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каноэ-четверка взяла бронзу на дистанции 500 м Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каноэ-четверка взяла бронзу на дистанции 500 м
Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема
Помочь журналистам

Видео

Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа20:21
Севилья попытается подписать защитника Барселоны
Бокс20:00
Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
Водные19:55
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: Украинская каноэ-четверка взяла бронзу на дистанции 500 м
Европа19:52
Тренер Аль-Иттихада высказался о слухах касаемо конфликта с Бензема
Бокс19:35
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боев андеркарда
Европа19:22
Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк в матче с Ноттингемом
Украина19:15
УПЛ: Полесье разгромило Александрию, Металлист 1925 обыграл ЛНЗ
Украина19:08
Полесье устроило поздний разгром Александрии
Европа18:58
Арсенал с Зинченко на последних минутах упустил победу над Фулхэмом
Сборные18:44
Чемпионат мира по баскетболу-2023: США не без проблем обыграли Новую Зеландию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK