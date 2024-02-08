Усик показал, как готовится справляться с ударами Фьюри по корпусу

Украинский чемпион продемонстрировал, как работает над своим якобы слабым местом.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, несмотря на очередной перенос боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри из-за травмы соперника, продолжает готовиться к противостоянию за звание абсолюта.

Украинский боксер показал, как собирается справляться с атаками по корпусу от британца, который может прибегнуть к подобным действиям в ринге из-за разговоров о якобы слабом месте оппонента, которых стало больше после скандального удара от Даниэля Дюбуа в предыдущем бою.

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Помогает ему в подготовке другой украинский боец Дмитрий Митрофанов.

Соответствующее видео Усик опубликовал у себя в Instagram.

Oleksandr Usyk staying ready in training today, preparing for Tyson Fury's body shots ahead of their undisputed fight on May 18th…



[🎥 @Usykaa] pic.twitter.com/TeOTjJpUDl — Michael Benson (@MichaelBensonn) February 7, 2024

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри из-за рассечения у британца перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик оценил перенос боя с Фьюри.

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