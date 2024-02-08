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Усик показал, как готовится справляться с ударами Фьюри по корпусу

Украинский чемпион продемонстрировал, как работает над своим якобы слабым местом.
Сегодня, 10:58
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, несмотря на очередной перенос боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри из-за травмы соперника, продолжает готовиться к противостоянию за звание абсолюта.

Украинский боксер показал, как собирается справляться с атаками по корпусу от британца, который может прибегнуть к подобным действиям в ринге из-за разговоров о якобы слабом месте оппонента, которых стало больше после скандального удара от Даниэля Дюбуа в предыдущем бою.

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Помогает ему в подготовке другой украинский боец Дмитрий Митрофанов.

Соответствующее видео Усик опубликовал у себя в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри из-за рассечения у британца перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик оценил перенос боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Дмитрий Митрофанов

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