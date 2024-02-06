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"Усику можно нанести урон": Промоутер Фьюри выразил уверенность в победе британца

Представитель "Цыганского короля" не сомневается в его успехе.
Сегодня, 09:58
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о будущем бое против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам представителя британского боксера, он уверен в победе своего подопечного, иначе попытался бы отговорить его от поединка с украинцем.

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"Я очень верю в него. Я думаю, что он лучший супертяжеловес в мире. Знаю, что после последнего боя с Нганну остаются некоторые вопросы. Как по мне, это просто была не его ночь. Мне и раньше приходилось видеть, как боксеры были сами не свои и проигрывали. А Фьюри выиграл, хоть это была и не его ночь.

Лучше посмотрите на Усика. На Усика против Дюбуа. Даниэль показал, что Усику можно нанести урон, что он немного уязвим к ударам по корпусу. Воспользуется ли Тайсон этим или пойдет другим путем, чтобы выиграть бой? Я не знаю. Мне очень нравится Тайсон, и я не собираюсь ставить против него. Если бы я думал, что он проиграет Усику, я бы попытался отговорить его от этого боя", - приводит слова Уоррена Boxing Scene.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри обозвал Усика и пригрозил нокаутировать.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

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