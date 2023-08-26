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Митрофанов - Шираз: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер потерпел досрочное поражение. Лучшие моменты боя Дмитрий Митрофанов - Хамза Шираз.
Вчера, 23:22
Митрофанов досрочно уступил Ширазу / K2 Promotions Ukraine
Митрофанов досрочно уступил Ширазу / K2 Promotions Ukraine

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере в поединке с чемпионом WBC Silver в среднем весе британцем Хамзой Ширазом (18-0, 14 KO).

Бой состоялся в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в рамках андеркарда поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Читай также: Британец Шираз быстро деклассировал Митрофанова, нанеся ему первое поражение в карьере

Митрофанов уже в стартовом раунде трижды побывал в нокдауне. После того как Шираз во второй трехминутке отправил украинца в четвертый раз на настил ринга, рефери остановил поединок.

Британец одержал победу техническим нокаутом.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Митрофанов - Шираз:

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

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