Митрофанов - Шираз: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО) потерпел первое поражение в профессиональной карьере в поединке с чемпионом WBC Silver в среднем весе британцем Хамзой Ширазом (18-0, 14 KO).

Бой состоялся в субботу, 26 августа, на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве в рамках андеркарда поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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Митрофанов уже в стартовом раунде трижды побывал в нокдауне. После того как Шираз во второй трехминутке отправил украинца в четвертый раз на настил ринга, рефери остановил поединок.

Британец одержал победу техническим нокаутом.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Митрофанов - Шираз:

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.

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