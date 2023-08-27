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Усик вышел на бой с Дюбуа под живой звук

Украинец готов защитить чемпионские пояса.
Сегодня, 00:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проводит поединок против регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер вышел на ринг без интересного образа, но в футболке с интересным принтом, на котором изображен сам Александр в профиль.

Также Усик сопровождал живой звук, а именно песня "Украинских отаманов". Для Усика интро исполнил певец и композитор Василий Жадан.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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