Усик: Всю мощь Дюбуа ощутили только мои яйца
Украинский боксер прокомментировал самый скандальный момент боя.
Александр Усик защитил чемпионские пояса в поединке против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав того в девятом раунде.
Украинский боксер после боя ответил на вопрос журналистки, которая хотела узнать, ощутил ли чемпион всю мощь ударов претендента.
"Нет, только мои яйца", - ответил с улыбкой Усик.
Таким образом наш соотечественник вспомнил момент в пятом раунде, когда британец пробил ему ниже пояса, из-за чего Александру пришлось взять длительную паузу.