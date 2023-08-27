Усик: Всю мощь Дюбуа ощутили только мои яйца

Усик после удара ниже пояса / Getty Images

Александр Усик защитил чемпионские пояса в поединке против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав того в девятом раунде.

Украинский боксер после боя ответил на вопрос журналистки, которая хотела узнать, ощутил ли чемпион всю мощь ударов претендента.

"Нет, только мои яйца", - ответил с улыбкой Усик.

Таким образом наш соотечественник вспомнил момент в пятом раунде, когда британец пробил ему ниже пояса, из-за чего Александру пришлось взять длительную паузу.