Команда Дюбуа подаст апелляцию на результат боя с Усиком

Фрэнк Уоррен заявил, что его подопечный будет бороться за другой результат.

Промоутер Фрэнк Уоррен после поединка его клиента Даниэля Дюбуа против Александра Усика заявил, что его команда подаст апелляцию на этот результат.

Напомним, что украинец победил нокаутом в девятом раунде, но перед этим в пятой трехминутке он пропустил удар ниже пояса.

В команде Дюбуа не согласны с этим и считают, что удар был легальным и судья обязан был начать отсчет.

На ISPORT доступно видео победной атаки Александра Усика, после которой рефери остановил поединок.