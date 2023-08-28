Дюбуа сделал заявление по поводу своего удара ниже пояса в бою с Усиком

Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о своем поражении в бою против Александра Усика.

Британец заявил, что его удар в пятом раунде был легитимным, добавив стоп-кадр в качестве доказательства.

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"Я уважаю этого парня. Великий чемпион, который дал мне тяжелый бой и у которого я буду учиться. Но прошлой ночью единственным, кто получил удар по яйцам, был я, когда мою руку не подняли после того, как я донес этот удар", - написал Дюбуа в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

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