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Дюбуа сделал заявление по поводу своего удара ниже пояса в бою с Усиком

Британец показал доказательства своих легитимных действий.
Сегодня, 07:20
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Бывший "регулярный" чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о своем поражении в бою против Александра Усика.

Британец заявил, что его удар в пятом раунде был легитимным, добавив стоп-кадр в качестве доказательства.

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"Я уважаю этого парня. Великий чемпион, который дал мне тяжелый бой и у которого я буду учиться. Но прошлой ночью единственным, кто получил удар по яйцам, был я, когда мою руку не подняли после того, как я донес этот удар", - написал Дюбуа в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

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