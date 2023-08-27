Потенциальный соперник Усика поздравил его с победой над Дюбуа
Филип Хргович следующий в очереди на бой с украинцем после Даниэля.
Хорватский боксер Филип Хргович поздравил украинца Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.
Супертяжеловес оставил послание своему потенциальному сопернику в Instagram.
"Поздравляю с победой. Скоро увидимся", - написал Филип, прикрепив постер будущего поединка.
Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на пояс IBF и следующим в очереди на бой против Усика после Дюбуа.
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