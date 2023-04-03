WBA обязала Усика начать переговоры о бое с Дюбуа

WBA на своем официальном сайте объявила, что ее комитет заказал переговоры о титульном поединке между чемпионом мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring Александром Усиком и чемпионом WBA (Regular) Даниэлем Дюбуа.

Официальное сообщение было направлено сторонам в понедельник, 3 апреля. У команд боцов будет 30 дней на переговоры: отсчет начнется 4 апреля и закончится 2 мая.

The WBA Championships Committee ordered the bout between Heavyweight Super Champion Oleksandr Usyk and Daniel Dubois.



The organization sent the communication to the parties today with a 30-day negotiation period starting on April 4 and ending on May 2 #UsykDubois — WBA Boxing (@WBABoxing) April 3, 2023

Бой между Усиком и Дюбуа был назначен 12 декабря 2022 года, но в процессе украинцу был предоставлен период времени для переговоров об объединительном бою с Тайсоном Фьюри.

Однако этот бой так и не был согласован из-за разногласий между командами, и теперь WBA заказывает бой, который соответствует ее плану сокращения титула чемпиона мира.

Даниэль Дюбуа получил травму колена в своем последнем бою 3 декабря против Кевина Ларены, который завершился его победой.

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WBA отправила запрос на отчет о состоянии его здоровья, который был получен в четверг, 30 марта. В отчете, подписанном лондонским врачом Джеймсом Уиттикайсом, говорится, что Дюбуа готов заниматься любой физической активностью, бегать, носить вес, не чувствуя боли в колене.

Если соглашение по бою между Усиком и Дюбуа не будет достигнуто до 2 мая или какая-либо из сторон откажется вести переговоры, WBA может выставить бой на аукцион с разделением 75% на Усика и 25% на Дюбуа.