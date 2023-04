WBA обязала Усика начать переговоры о бое с Дюбуа

WBA на своем официальном сайте объявила, что ее комитет заказал переговоры о титульном поединке между чемпионом мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring Александром Усиком и чемпионом WBA (Regular) Даниэлем Дюбуа.

Официальное сообщение было направлено сторонам в понедельник, 3 апреля. У команд боцов будет 30 дней на переговоры: отсчет начнется 4 апреля и закончится 2 мая.

The WBA Championships Committee ordered the bout between Heavyweight Super Champion Oleksandr Usyk and Daniel Dubois.



The organization sent the communication to the parties today with a 30-day negotiation period starting on April 4 and ending on May 2 #UsykDubois