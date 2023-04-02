Хргович: Я уничтожу Усика, я слишком силен для него

Хорват Филип Хргович поделился мыслями о возможном поединке против украинского боксера Александра Усика.

По словам супертяжеловеса, он уничтожит украинца на боксерском ринге.

"Было бы замечательно, если бы бой с Усиком состоялся. Я надеюсь, что этот поединок будет следующим, но я просто хочу драться. С момента моего последнего боя прошло много времени.

Я готов вернуться и хочу драться. Нет разницы с кем. Если бы бой с Усиком был следующим, то, конечно, я бы этого хотел

Конечно, я его уничтожу, он слишком мал для меня. Я слишком силен для него. Уверен, что побью всех, но посмотрим. Будущее покажет, кто лучший. Я уверен, что могу побить каждого", - сказал Хргович.

Напомним, ранее стал известен гонорар Усика за несостоявшийся бой с Фьюри.