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Стали известен гонорар Усика за несостоявшийся бой с Фьюри

Украинский боксер соглашался на доход в три раза меньше, чем если поединок бы прошел в Саудовской Аравии.
Сегодня, 13:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный промоутер Боб Арум раскрыл подробности переговоров между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам функционера, украинский боксер мог получить в три раза меньше, чем ему предлагала Саудовская Аравия.

"Сделка касательно боя с Фьюри в Лондоне практически гарантировала Усику гонорар в размере 12-15 миллионов фунтов стерлингов. Это почти 20 миллионов долларов. Но перед этим он вел переговоры с саудовцами, которые были заинтересованы в организации этого поединка, однако только зимой. Они согласились заплатить ему 60 миллионов долларов".

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"Так что нельзя винить Усика в том, что он был разочарован гонораром в 15-20 миллионов долларов. Нет, такова человеческая натура", - сказал Арум в интервью Стиву Киму.

Ранее промоутер Усика назвал супертяжеловеса, который победит Фьюри.


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