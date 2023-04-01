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Промоутер Усика назвал супертяжеловеса, который победит Фьюри

Александр Красюк предсказывает тяжелый бой для "Цыганского короля".
Сегодня, 09:55
Джо Джойс - Тайсон Фьюри / Getty Images
Джо Джойс - Тайсон Фьюри / Getty Images

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мнением о доминировании Тайсона Фьюри в дивизионе.

По словам промоутера, британец Джо Джойс может одолеть своего соотечественника в поединке.

"Джо Джойс - самый сложный претендент на титул в супертяжелом весе. Если вы спросите меня, кто победит в поединке Фьюри и Джойса, то я сделаю ставку на Джо".

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"Возможно, он будет андердогом у букмекеров, но я чувствую, что он вполне способен победить Тайсона Фьюри", - сказал Красюк в интервью talkSPORT.

Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о поединке, однако в последний момент бой был сорван. Ранее Красюк рассказал, как украинец отреагировал на отмену поединка с британцем.


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