Уоррен: Фьюри был готов драться 29 апреля, именно Усик принял окончательное решение

Фанаты бокса так и не станут свидетелями боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Промоутер британского бойца Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент был готов выйти в ринг в конце апреля. Однако данный поединок сорвался именно из-за украинца.

"Я признаю и разделяю разочарование фанатов, потому что это то, над чем мы работали месяцами. Я знаю, что в подобных ситуациях людям нравится играть в игру с обвинениями, и в некоторых кругах Тайсон получает от этого основную часть урона", - цитирует Уоррена BoxingScene.

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"Но факт остается фактом: Тайсон был готов драться на Уэмбли 29 апреля. Именно Усик махнул рукой, вероятно, когда стало ясно, что Тайсон не блефует, говоря о том, что он готов к смертному приговору".

"Нет смысла говорить об этом сейчас, Даниэль Дюбуа готов взять на себя ответственность, и я более чем уверен, что у него есть все необходимое, чтобы отобрать пояса (у Усика). Что касается Тайсона, мы оценим его варианты. Но он вернется достаточно скоро, чтобы расширить свое господство над супертяжелым дивизионом".

Напомним, что вместо боя с Тайсоном Фьюри Александр Усик получит поединок с другим британцем, обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.