iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уоррен: Фьюри был готов драться 29 апреля, именно Усик принял окончательное решение

Промоутер "Цыганского короля" продолжает выставлять своего клиента невиновным, перекладывая вину на украинца.
Сегодня, 18:01
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фанаты бокса так и не станут свидетелями боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Промоутер британского бойца Фрэнк Уоррен заявил, что его клиент был готов выйти в ринг в конце апреля. Однако данный поединок сорвался именно из-за украинца.

"Я признаю и разделяю разочарование фанатов, потому что это то, над чем мы работали месяцами. Я знаю, что в подобных ситуациях людям нравится играть в игру с обвинениями, и в некоторых кругах Тайсон получает от этого основную часть урона", - цитирует Уоррена BoxingScene.

Источник: Getty Images

Читай также: Обязательная защита, трилогия с Джошуа или все-таки Фьюри: кто станет соперником Усика

"Но факт остается фактом: Тайсон был готов драться на Уэмбли 29 апреля. Именно Усик махнул рукой, вероятно, когда стало ясно, что Тайсон не блефует, говоря о том, что он готов к смертному приговору".

"Нет смысла говорить об этом сейчас, Даниэль Дюбуа готов взять на себя ответственность, и я более чем уверен, что у него есть все необходимое, чтобы отобрать пояса (у Усика). Что касается Тайсона, мы оценим его варианты. Но он вернется достаточно скоро, чтобы расширить свое господство над супертяжелым дивизионом".

Напомним, что вместо боя с Тайсоном Фьюри Александр Усик получит поединок с другим британцем, обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

"Нужно обновить эту историю": Промоутер Усика отреагировал на слухи о бое с Уайлдером "Нужно обновить эту историю": Промоутер Усика отреагировал на слухи о бое с Уайлдером
Отец Фьюри требует уволить тренера, проговорившегося, что Тайсон не готовился к бою с Усиком Отец Фьюри требует уволить тренера, проговорившегося, что Тайсон не готовился к бою с Усиком
"Был измотан": Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри "Был измотан": Промоутер рассказал, как Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Украина19:03
Заря - Рух: онлайн-трансляция матча 02.04.2023 19-го тура УПЛ
Лига Чемпионов18:47
Бомбардир Наполи может пропустить четвертьфиналы Лиги чемпионов
Украина18:33
Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ
Европа18:21
Гвардиола прокомментировал возможность Холанда сыграть с Ливерпулем
Бокс18:01
Уоррен: Фьюри был готов драться 29 апреля, именно Усик принял окончательное решение
Формула 117:45
Бриджстоун заинтересован в возвращении в Формулу-1
Европа17:38
Гринвуд выразил желание как можно скорее вернуться к выступлениям за Манчестер Юнайтед
Европа17:17
Челси определился с ценником Маунта
НБА17:17
Главная звезда Никс пропустит остаток регулярного сезона
Европа16:59
Забарный наконец может дебютировать за Борнмут
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK