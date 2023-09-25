Усик в четвертый раз станет отцом - возлюбленная боксера засветилась на видео

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вскоре станет отцом в четвертый раз.

Возлюбленная украинского боксера Екатерина побывала на крестинах у ребенка Дениса Беринчика.

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Видео из церкви опубликовал еще один гость, на котором был виден кругленький животик любимой Усика.

Отметим, что Екатерина и Александр познакомились в школе, в браке они уже 14 лет. Сейчас супруги воспитывают уже троих детей: дочь Елизавету, и двоих сыновей – Кирилла и Михаила.

Ранее промоутер Фьюри назвал главную проблему организации боя Тайсона с Усиком.

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