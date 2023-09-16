Промоутер Фьюри назвал главную проблему организации боя Тайсона с Усиком

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Александром Усиком.

По словам функционера, британец сам себе хозяин, а значит титульный бой может не состояться.

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"Лично мне хотелось бы, чтобы Фьюри объединил титулы. Но Тайсон - сам себе хозяин. Он сам решает, что хочет делать", - приводит слова Уоррена talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри унизил Усика и Джошуа.

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