Промоутер Фьюри назвал главную проблему организации боя Тайсона с Усиком
Уоррен назвал желанный поединок супертяжелого веса.
Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Александром Усиком.
По словам функционера, британец сам себе хозяин, а значит титульный бой может не состояться.
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"Лично мне хотелось бы, чтобы Фьюри объединил титулы. Но Тайсон - сам себе хозяин. Он сам решает, что хочет делать", - приводит слова Уоррена talkSPORT Boxing.
Ранее сообщалось, что отец Фьюри унизил Усика и Джошуа.
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