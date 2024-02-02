Стало известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком

Хорватский гигант окажется в ринге с украинцем.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик не выйдет в ринг с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри 17 февраля.

Британский боксер получил травму во время спарринга в тренировочном лагере.

Как сообщает Boxing News, украинский боксер все равно планирует провести бой. По информации источника, соперником Усика станет хорват Филип Хргович.

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Хргович является обязательным претендентом на пояс Международной федерации бокса (IBF), которым владеет Усик.

Отметим, что хорват имел все шансы оказаться в ринге с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) в андеркарде боя между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО), который пройдет 8 марта.

Ранее промоутер Усика отреагировал на перенос боя с Фьюри.

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