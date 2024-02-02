Фьюри: Буду усердно работать над переносом даты боя

Тайсон Фьюри заявил, что будет работать над тем, чтобы бой был перенесен как можно скорее.

Напомним, ранее сообщалось, что британец получил травму в тренировочном лагере, потому его бой с Усиком не состоится 17 февраля.

"Цыганский король" пожаловался, что ему очень обидно, ведь он набрал отличную форму, но как только травма заживет, он усердно начнет работу над переносом боя.

"Я совершенно опустошен после того, как долго готовился к этому бою и был в такой замечательной форме.

Мне жаль всех, кто участвовал в этом грандиозном событии, и я буду усердно работать над переносом даты боя, как только глаз заживет.

Я могу только извиниться перед всеми, кого это коснулось, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарда, партнеров и болельщиков, а также наших хозяев и моих друзей в Королевстве Саудовскую Аравию", – говорится в официальном заявлении.

Ранее Александр Усик рассказал о разнице в мотивации между ним и Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!