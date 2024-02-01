"Я бьюсь за всю нацию, Фьюри - за себя": Усик рассказал о разнице в мотивации на поединок
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как подходит к объединительному бою с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
По словам украинского боксера, в этом поединка у него будет дополнительная мотивация и он хочет подарить победу соотечественникам.
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"Каждое утро, когда я встаю в пять часов на пробежку, первое, о чем я думаю - это моя страна и мой народ. Я думаю о наших людях, которые сражаются на передовой, и о жертвах, которые они приносят ради меня и моей семьи.
После боя я возвращаюсь в Украину. Я люблю своих людей. Я хочу подарить им радость победы. Я бьюсь за всю нацию. Тайсон Фьюри бьется за себя", - приводит слова Усика The Ring.
Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Отметим, также Усик назвал свое тайное оружие в бою с Фьюри.
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