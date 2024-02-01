Усик назвал свое тайное оружие в бою с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о мотивации перед боем с обладателем титула WBC в этой же весовой категории Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, он намерен войти в историю, объединив все пояса в дивизионе.

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"Мне очень нравится пояс the Ring. Он много значит, потому что получить его и такой рейтинг, очень нелегко. Я борюсь за наследие. Не деньги. В супертяжелом весе не было подобных боев с 1999 года. Я знаю историю. Завоевание этого пояса может стать самым главным достижение за всю карьеру.

Я действительно сейчас не обращаю внимания на Тайсона. Я не смотрю на то, что он делает. Большинство его соперников повелись на него. Я нет. Я сосредотачиваюсь на себе и на том, что буду делать в ринге. Я и мой тренер смотрели его бои и готовимся ко всему. Меня не волнует, что он собирается делать. Мне все равно. Он может меня недооценивать или переоценивать. У меня на него свои планы. У меня есть преимущество, о котором он не знает", - приводит слова Александра Ring TV.

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

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